Seriate | bar frequentato da pregiudicati | chiuso per 10 giorni

(Di venerdì 10 giugno 2022)un bar diper la presenza al suo interno di persone pregiudicate. Nel corso di un’attività di controllo dei locali di, i carabinieri della tenenza hanno rilevato all’interno di un bar del centro la presenza di diversidediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni di loro, per la maggior parte di origine nordafricana, sono risutati essere irregolari sul territorio italiano. La frequenza costante e abituale del bar da parte di persone con precedenti, ha spinto i militari a raccogliere elementi da presentare alla questura per valutare eventuali provvedimenti. Il questore ha quindi emesso un decreto di sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S per 10a partire dal 10 giugno 2022.

