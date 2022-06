Papa Francesco riceve Ursula von der Leyen: "Comune impegno per porre fine alla guerra" (Di venerdì 10 giugno 2022) Far cessare al più presto la guerra in Ucraina: è stato questo il tema dell'incontro di oggi, 10 giugno, tra il Papa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ricevuta in udienza nel Palazzo apostolico in Vaticano. Durante i colloqui definiti "cordiali" dalla Santa Sede, il Pontefice e von der Leyen si sono soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul Comune impegno ad adoperarsi per porre fine al conflitto russo. Durante l’udienza "particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto", riferisce la Santa Sede. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 giugno 2022) Far cessare al più presto lain Ucraina: è stato questo il tema dell'incontro di oggi, 10 giugno, tra ile la presidente della Commissione europeavon der, ricevuta in udienza nel Palazzo apostolico in Vaticano. Durante i colloqui definiti "cordiali" dSanta Sede, il Pontefice e von dersi sono soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sulad adoperarsi peral conflitto russo. Durante l’udienza "particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto", riferisce la Santa Sede.

