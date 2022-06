Identikit completo del prossimo top di gamma OnePlus 10T 5G

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle ultime ore della giornata odierna, sono state rese note le presunte specifiche tecniche del10T 5G, ovvero il flagship top didel produttore cinese in arrivo sul mercato verso la seconda metà del 2022. Stando alle ultime indiscrezioni rivelate su Twitter dal tipster Max Jambor, il device,il cui nome in codice è Ovaltine, dovrebbe avere a bordo il processore di recente generazione Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Andiamo a scoprire gli altri rumors relativi alla futura ammiraglia del brand di Pete Lau. Secondo Steve Hemmerstoffer, conosciuto come @OneLeaks, uno dei più accurati leakers del consumo elettronico mondiale,era a lavoro su due varianti del 10T 5G, di cui una con processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e l’altra con chip MediaTek Dimensity 9000. Molto probabilmente sapremo ...