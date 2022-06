Cibo e trapunte

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 giugno 2022) Una intera esposizione fatta di enormi piumini che portano su di sé gli oggetti e i prodotti che costituiscono la base dell’alimentazione americana. La mostra al The Africa Center è pensata per dare visibilità e spazio all’influenza degli afroamericani sule sull’agricoltura americani. Questi piumini mostrano le immagini delle grandi donne e uomini che si sono distinti nella creazione di oggetti da cucina (come la paletta per gelato, ad esempio), di chef e di tante altre realtà che oggi diamo per scontate ma che hanno avuto un inventore, dimostrandoci quanto poco sappiamo della storia. Oltre ai piumini, in mostra anche una splendida cucina psichedelica Ebony, un altro grande simbolo dell’imprenditorialità e dell’eccellenza afroamericane. “The Legacy Quilt”, così è chiamata l’installazione, onora gli innumerevoli produttori di cibi e bevande afroamericani che hanno ...