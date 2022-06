Zuppa di Porro 9 giugno 2022

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 giugno 2022)di. Siamo dei pazzi: al bando le auto con motori termici. Seguiamo quel gretino di Timmermans, l’olandese con la barba che ci vuole tutti cinesi- E Letta applaude. Toc Toc le conseguenze arrivano subito non nel 2035. La farsa di aver salvato la motor valley emiliana. Una cosa buona per i giornali,non per le imprese. Un’altra boiata dopo salario minimo: da leggere Capone. garavaglia sugli stagionaliuna proposta pragmatica. Corsera pessimista su grano, tutti gli altri realisti. Arrivano le elezioni e ritorna Forza Italia mafiosa. Cairo perde in tribunale e secondo Bechis ora potrebbero arrivare i guai. Spiati in casa, allucinante #rassegnastampa9L'articolo proviene da Nicola