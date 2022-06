Wta Nottingham 2022, rimpianto Giorgi: spreca tre match point e cede in rimonta a Dart (Di giovedì 9 giugno 2022) Camila Giorgi viene sconfitta in tre set da Harriet Dart ed esce di scena al secondo turno del Wta di Nottingham 2022. Sconfitta più che amara per l’azzurra, che spreca ben tre match point prima di arrendersi al tie-break del terzo set. 5-7 6-4 7-6(3) il punteggio finale in favore della beniamina di casa, che s’impone dopo 2h34? spalmate su due giorni, visto che la sfida era stata sospesa al termine del secondo set e rinviata al giorno seguente. Dart sfiderà ai quarti di finale l’americana Riske. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA LA PARTITA – Inizio in salita per Camila, che perde la battuta già nel terzo game e si trova costretta ad inseguire. Nonostante qualche guizzo della britannica, è Giorgi ad ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Camilaviene sconfitta in tre set da Harrieted esce di scena al secondo turno del Wta di. Sconfitta più che amara per l’azzurra, cheben treprima di arrendersi al tie-break del terzo set. 5-7 6-4 7-6(3) il punteggio finale in favore della beniamina di casa, che s’impone dopo 2h34? spalmate su due giorni, visto che la sfida era stata sospesa al termine del secondo set e rinviata al giorno seguente.sfiderà ai quarti di finale l’americana Riske. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA LA PARTITA – Inizio in salita per Camila, che perde la battuta già nel terzo game e si trova costretta ad inseguire. Nonostante qualche guizzo della britannica, èad ...

