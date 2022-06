Ultime Notizie – Lyme, cos’è la malattia che ha colpito Justin Bieber e altre star (Di giovedì 9 giugno 2022) Justin Bieber ha dovuto rimandare tre concerti perché, come ha scritto in una storia su Instagram la sua malattia è peggiorata. E’ stato lo stesso artista, quasi due anni e mezzo fa, di avere “la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica”. Prima di Bieber, la malattia di Lyme ha tormentato anche altre star, dalla conduttrice tv di casa nostra Victoria Cabello alla modella Bella Hadid, fino a un’altra cantante, Avril Lavigne. Anche loro, come la popstar canadese, hanno raccontato pubblicamente il calvario vissuto con la malattia di Lyme. Nota anche come borreliosi di Lyme, un nome che è quello della città americana in cui venne ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022)ha dovuto rimandare tre concerti perché, come ha scritto in una storia su Instagram la suaè peggiorata. E’ stato lo stesso artista, quasi due anni e mezzo fa, di avere “ladi, oltre che una seria mononucleosi cronica”. Prima di, ladiha tormentato anche, dalla conduttrice tv di casa nostra Victoria Cabello alla modella Bella Hadid, fino a un’altra cantante, Avril Lavigne. Anche loro, come la popcanadese, hanno raccontato pubblicamente il calvario vissuto con ladi. Nota anche come borreliosi di, un nome che è quello della città americana in cui venne ...

