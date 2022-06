Tutto comincia per colpa di un ragazzo con la dentatura da maiale (Di giovedì 9 giugno 2022) Va detto subito: Il signor Diavolo, in onda stasera 9 giugno su Rai 3 alle 22, è un film horror con tutti i crismi, quindi, a vederlo, potrebbe capitare di sobbalzare, chiudere gli occhi o aver l’istinto di stringere la mano di chi sta vicino (in mancanza, va bene anche un cuscino). Potrebbe capitare. Ma, va precisato anche questo subito, ne vale assolutamente la pena. Perché Il signor Diavolo è uno di quei film che “fa scuola”, premiato col Nastro d’Argento 2020 come Miglior Soggetto. Lo firma Pupi Avati, regista che ha messo Tutto sé stesso e il meglio di se stesso. Dire capolavoro è troppo, ma pilastro di un genere e di un certo modo di fare cinema lo è senz’altro. I 20 film horror da vedere almeno una volta ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Va detto subito: Il signor Diavolo, in onda stasera 9 giugno su Rai 3 alle 22, è un film horror con tutti i crismi, quindi, a vederlo, potrebbe capitare di sobbalzare, chiudere gli occhi o aver l’istinto di stringere la mano di chi sta vicino (in mancanza, va bene anche un cuscino). Potrebbe capitare. Ma, va precisato anche questo subito, ne vale assolutamente la pena. Perché Il signor Diavolo è uno di quei film che “fa scuola”, premiato col Nastro d’Argento 2020 come Miglior Soggetto. Lo firma Pupi Avati, regista che ha messosé stesso e il meglio di se stesso. Dire capolavoro è troppo, ma pilastro di un genere e di un certo modo di fare cinema lo è senz’altro. I 20 film horror da vedere almeno una volta ...

Advertising

WorbasCello : RT @Milla1771: E se la sensazione si insinua, se il dubbio cresce, è un male che comincia a distruggere tutto. - jrbasket2015 : RT @MatteScm: 13/05 ore 07:00 Zazzaroni comincia la trattativa dicendo che la Roma è così calda che pare ricordare i tempi di Nerone. I F… - AndreaPagani18 : RT @DavideR46325615: Di Battista replica a Riotta che scrive per il gruppo Gedi con forti interessi economici in importanti industrie belli… - michelericcia16 : @andreasso1951 Andrea, ma perchè secondo te non ci comincia mai a parlare delle soluzioni possibili per la pace. Pe… - Milla1771 : E se la sensazione si insinua, se il dubbio cresce, è un male che comincia a distruggere tutto. -