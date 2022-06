Ron, parte il 18 giugno “Non abbiam bisogno di parole live tour”: le date (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – parte il 18 giugno da Fiesole “Non abbiam bisogno di parole live tour”, il tour celebrativo dei 50 anni di musica di Ron, protagonista indiscusso della nostra canzone d’autore. I più grandi successi dell’artista e i capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell’antologia Non abbiam bisogno di parole), rivivranno di nuova luce durante i live. Il tour sarà articolato in tre momenti distinti. RON sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno (tra le orchestre più note nel nostro Paese grazie ai tanti progetti cui ha partecipato e agli ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA –da Fiesole “Nondi”, ilcelebrativo dei 50 anni di musica di Ron, protagonista indiscusso della nostra canzone d’autore. I più grandi successi dell’artista e i capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell’antologia Nondi), rivivranno di nuova luce durante i. Ilsarà articolato in tre momenti distinti. RON sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno (tra le orchestre più note nel nostro Paese grazie ai tanti progetti cui hacipato e agli ...

