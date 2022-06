(Di giovedì 9 giugno 2022) E se vi dicessi? Il reality show per cantanti in disgrazia o che hanno bisogno di un rilancio è stato un simbolo della metà degli anni duemila. Il programma, andato inregolarmente nel 2004, nel 2005 e nel 2006, è stato condotto prima da Amadeus e poi da Simona Ventura e ha visto scendere in campo numerose celebrità. Un po’ di nomi? Riccardo Fogli, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Mietta, Ivana Spagna, Ivan Cattaneo, Franco Califano e Viola Valentino. Ma anche tanti altri che, purtroppo per loro, ad oggi non sono artisticamente più di punta. Come Scialpi, Gianni Fiorellino, Mariella Nava, Gerardina Trovato, Leda Battisti e Jenny B. Il programma Ora O Mai Più è nato sulla scia die proprio grazie al successo di quello – misteriosamente sparito dal ...

Advertising

justtmat : MUSIC FARM CONDOTTO DA NICOLA SAVINO SU TV8 FA CHE SIA VEROOOO - StraNotizie : Music Farm potrebbe tornare in onda: è iniziata una trattativa con Nicola Savino - BITCHYFit : Music Farm potrebbe tornare in onda: è iniziata una trattativa con Nicola Savino - GiusCandela : MUSIC FARM CON NICOLA SAVINO SU TV8? - ningi1989 : The voice è troppo attuale lola.. Devi andare sul datato.. Music farm condotto dalla ventura.. Ai tempi c'era dolce… -

Biccy

Sui vari palcoscenici installati nell'area di Worthy, a Pilton, cittadina del Somerset a pochi ... Spazio ai deejay e alla discoImmancabili, ovviamente, saranno i dj set : i più attesi sono, ......some of the best bassartists in the world and provide a platform to highlight their. ... is assisting the Company in commercializing the HyGrO unit forand home use in markets across ... Music Farm potrebbe tornare: è iniziata una trattativa con Nicola Savino Il concorso è gratuito e aperto alla partecipazione di musicisti a partire dai 16 anni e senza limiti di età. Il Bando scade il 3 luglio ...Tempo di saggi per gli studenti della Scuola Pubblica di musica di Poggibonsi HB Music Farm. Dal 30 maggio al 6 giugno tornano i momenti tanto attesi da famiglie e studenti per poter condividere quant ...