M5S, Giarrusso: “A Conte dà fastidio verità, ossessionato da me” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono costretto a leggere anche oggi, stupefatto quanto mai, le agenzie di Giuseppe Conte che parla ancora di me. Probabilmente gli dà fastidio che qualcuno dica la verità e parli della parentopoli grillina e dell’alleanza con Cuffaro dei Cinquestelle a Paternò, ma la verità va detta sempre, specie da chi si professa onesto”. Così Dino Giarrusso replica in una nota al presidente M5S che lo aveva citato oggi a Messina. “Trovo imbarazzante che Conte sia ossessionato da me ma non abbia mai detto nulla agli altri sei eurodeputati che hanno lasciato il M5S, uno dei quali molto amico degli onorevoli con i quali gira la Sicilia: le reprimende ad personam sono tanto ridicole quanto antitetiche ai valori che furono del Movimento” continua ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono costretto a leggere anche oggi, stupefatto quanto mai, le agenzie di Giuseppeche parla ancora di me. Probabilmente gli dàche qualcuno dica lae parli della parentopoli grillina e dell’alleanza con Cuffaro dei Cinquestelle a Paternò, ma lava detta sempre, specie da chi si professa onesto”. Così Dinoreplica in una nota al presidente M5S che lo aveva citato oggi a Messina. “Trovo imbarazzante chesiada me ma non abbia mai detto nulla agli altri sei eurodeputati che hanno lasciato il M5S, uno dei quali molto amico degli onorevoli con i quali gira la Sicilia: le reprimende ad personam sono tanto ridicole quanto antitetiche ai valori che furono del Movimento” continua ...

Advertising

Adnkronos : L’ex Iena Dino Giarrusso avrebbe fatto richiesta di entrare nella Lega. #ultimora - TitiCasati : RT @Robyfiza: Come sempre Renzi pre-vede gli accadimenti futuri. Guai in vista per il M5S, si sta spaccando in tante stelline. https://t.c… - GaspareCaj : Dopo seria riflessione da parte mia, il premio come miglior cazzaro protagonista del m5s, non va Giggino, Di Battis… - italiaserait : M5S, Giarrusso: “A Conte dà fastidio verità, ossessionato da me” - ledicoladelsud : M5S, Giarrusso: “A Conte dà fastidio verità, ossessionato da me” -