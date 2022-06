“È quello che dicono” Lulù Selassié non può tacere E parla di Manuel Bortuzzo e lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 giugno 2022)oggi, la principessa torna are dell’ex fidanzato e spiega come sta. Tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita da settimane ma se necosì tanto che la rottura sembra fresca. È stato il nuotatore romano a lasciare la principessa etiope conosciuta dentro la Casa di Cinecittà a fine aprile attraverso un comunicato inviato all’Ansa e diramato sui social. “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia”, aveva dettogiorni dopo l’addio alla fidanzata. “Alla base ci sono state delle cose di coppia,non era quella giusta ...