Draghi “Crisi non deve distrarci dall'impegno per ambiente e giovani” (Di giovedì 9 giugno 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La risposta alla Crisi derivante dall'invasione dell'Ucraina non deve distrarci dalle politiche a lungo termine che andranno a beneficio delle generazioni future”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo a Parigi alla Cerimonia di apertura della Riunione del Consiglio Ministeriale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).“Il Covid-19 ha messo in luce le fragilità dei nostri sistemi sanitari – ha aggiunto -. Vogliamo stimolare gli investimenti e rendere il mondo più preparato per future pandemie. Accelerare la transizione energetica è essenziale per passare a un modello di crescita più sostenibile e, allo stesso tempo, ridurre la nostra dipendenza dalla Russia. Dobbiamo facilitare ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La risposta alladerivante'invasione dell'Ucraina none politiche a lungo termine che andranno a beneficio delle generazioni future”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo a Parigi alla Cerimonia di apertura della Riunione del Consiglio Ministeriale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).“Il Covid-19 ha messo in luce le fragilità dei nostri sistemi sanitari – ha aggiunto -. Vogliamo stimolare gli investimenti e rendere il mondo più preparato per future pandemie. Accelerare la transizione energetica è essenziale per passare a un modello di crescita più sostenibile e, allo stesso tempo, ridurre la nostra dipendenzaa Russia. Dobbiamo facilitare ...

Advertising

RaiNews : Una fitta due giorni di incontri diplomatici di alto livello per il premier, Mario Draghi a Parigi, in primo piano… - LaStampa : Il patto Draghi-Macron: più fondi contro la crisi - gparagone : Banche, banchieri e ....banco che salta! [...laddove non basta far scrivere che le piccole imprese sono i 'cattivi… - Italpress : Draghi “Crisi non deve distrarci dall’impegno per ambiente e giovani” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Draghi “Crisi non deve distrarci dall’impegno per ambiente e giovani” - -