Dott.ssa Stefania Palmas: "Lo sbiancamento dei denti non è un trattamento di lusso, ma un percorso accessibile a tutti" (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Per avere un bel sorriso è importante mantenere i denti bianchi e luminosi. Il professionista di igiene dentale può consigliare il percorso estetico più adatto e sempre non aggressivo. Cagliari, 9 giugno 2022. Una dentatura luminosa e un sorriso disinvolto sono un biglietto da visita per chi ci troviamo di fronte nella quotidianità. Migliora il nostro benessere e anche l'autostima, perché contribuisce a dare un'impressione positiva di se stessi. L'estetica dentale oggi propone diverse soluzioni per dare naturalezza al sorriso con materiali sicuri e tecnologie innovative. Il trattamento mirato per donare lucentezza è lo sbiancamento dei denti, che interviene sull'usura dello smalto in modo veloce, non aggressivo e alla portata di tutti. Già dai 18 anni è consigliata la ...

