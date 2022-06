Ascoli: non c'è intesa con Inzaghi, pronte due alternative (Di giovedì 9 giugno 2022) Si raffredda la pista che conduce Filippo Inzaghi alla panchina dell'Ascoli: l'incontro di due giorni fa ad Ibiza col patron Pulcinelli... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Si raffredda la pista che conduce Filippoalla panchina dell': l'incontro di due giorni fa ad Ibiza col patron Pulcinelli...

Advertising

MarcoEXbloccato : @_caos_calmo_ @Lucrezia9_9 @Noninfluente Io non l ho sentito ?? sto ad Ascoli.... Piceno?? - MarcoEXbloccato : @__loppo_stodite Ad Ascoli non si è sentita ?? - Tuttocalcionew2 : #Ascoli fumata nera per #Inzaghi (discorso non di carattere economico e neppure di programmi, bensì di motivazioni)… - LBuconi : #Ascoli fumata nera per #Inzaghi (discorso non di carattere economico e neppure di programmi, bensì di motivazioni)… - _caos_calmo_ : Sono ad Ascoli. Di fronte all'ufficio il mio negozio preferito... Guardare ma non toccare?? -