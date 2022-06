Sonego-Struff in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lorenzo Sonego incontrerà il tedesco Jan Lennard Struff negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. Tra i due è il primo scontro diretto della carriera. Il torinese ha aperto la sua stagione su erba con la buona vittoria in due set riportata all’esordio sul francese Benoit Paire. Il teutonico, invece, viene dalla dura maratona vinta contro l’americano Marcos Giron. Per lui si è trattato del primo successo stagionale tralasciando quello ottenuto in Atp Cup ad inizio gennaio. La wild card di casa, infatti, è stata falcidiata da vari problemi fisici in questi primi cinque mesi d’anno. Per tale motivo per cui in questo momento si trova di poco al di fuori della top cento. Naturalmente il tennis di Struff vale molto di più della sua attuale classifica, a maggior ragione su una superficie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lorenzoincontrerà il tedesco Jan Lennardnegli ottavi di finale del torneo Atp 250 di. Tra i due è il primo scontro diretto della carriera. Il torinese ha aperto la sua stagione su erba con la buona vittoria in due set riportata all’esordio sul francese Benoit Paire. Il teutonico, invece, viene dalla dura maratona vinta contro l’americano Marcos Giron. Per lui si è trattato del primo successo stagionale tralasciando quello ottenuto in Atp Cup ad inizio gennaio. La wild card di casa, infatti, è stata falcidiata da vari problemi fisici in questi primi cinque mesi d’anno. Per tale motivo per cui in questo momento si trova di poco al di fuori della top cento. Naturalmente il tennis divale molto di più della sua attuale classifica, a maggior ragione su una superficie ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sonego-Struff, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: match da vincere in vista di un possibile derby con Berrettini - zazoomblog : LIVE Sonego-Struff ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: match da vincere in vista di un possibile derby con Berrettini -… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Domani vi racconto su @SuperTennisTv - pioggia permettendo - il rientro di Matteo #Berrettini e il match di Lorenzo #Soneg… - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: Domani vi racconto su @SuperTennisTv - pioggia permettendo - il rientro di Matteo #Berrettini e il match di Lorenzo #Soneg… - FiorinoLuca : Domani vi racconto su @SuperTennisTv - pioggia permettendo - il rientro di Matteo #Berrettini e il match di Lorenzo… -