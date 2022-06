Napoli ed Inter, testa a testa per l’attaccante di proprietà del Chelsea! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Napoli ed Inter sono state numerose volte quest’anno a combattere in un testa a testa che poteva condurre allo scudetto ma che le ha viste uscire sconfitte entrambe, favorendo il terzo litigante, il Milan, che come da tradizione a Reggio Emilia ha goduto. Entrambe adesso sono pronte ad asciugare le ferite e consegnare una squadra ai propri rispettivi allenatori, Spalletti da una parte e Inzaghi dall’altra, che possa essere quanto più competitiva possibile, cercando di realizzare quel sogno che nella stagione appena conclusasi hanno soltanto potuto cullare. Broja Inter NapoliQuesto testa a testa sembrerebbe non essere finito qui. Secondo quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail, i ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022)edsono state numerose volte quest’anno a combattere in unche poteva condurre allo scudetto ma che le ha viste uscire sconfitte entrambe, favorendo il terzo litigante, il Milan, che come da tradizione a Reggio Emilia ha goduto. Entrambe adesso sono pronte ad asciugare le ferite e consegnare una squadra ai propri rispettivi allenatori, Spalletti da una parte e Inzaghi dall’altra, che possa essere quanto più competitiva possibile, cercando di realizzare quel sogno che nella stagione appena conclusasi hanno soltanto potuto cullare. BrojaQuestosembrerebbe non essere finito qui. Secondo quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail, i ...

