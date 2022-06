Mkhitaryan-Inter, svolta nella trattativa: c’è la data della firma! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come riportato da Tuttomercatoweb, in casa Inter si attende l’arrivo del nuovo acquisto Henrikh Mkhitaryan. Già entro questo fine settimana l’armeno potrebbe arrivare a Milano, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club nerazzurro. L’ormai ex giallorosso firmerà con l’Inter un accordo di due stagioni a 3,5 milioni di euro. L’approdo a Milano del centrocampista della nazionale armena, avviene al termine di una trattativa che non ha mai convinto il giocatore, che da tempo era in rotta con la Roma. Mkhitaryan Roma Inter Così la decisione di trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra, per cercare il rilancio e tornare il giocatore che abbiamo ammirato in budensliga e in premier league con le maglie di Manchester United e Arsenal. Sotto la guida ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come riportato da Tuttomercatoweb, in casasi attende l’arrivo del nuovo acquisto Henrikh. Già entro questo fine settimana l’armeno potrebbe arrivare a Milano, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club nerazzurro. L’ormai ex giallorosso firmerà con l’un accordo di due stagioni a 3,5 milioni di euro. L’approdo a Milano del centrocampistanazionale armena, avviene al termine di unache non ha mai convinto il giocatore, che da tempo era in rotta con la Roma.RomaCosì la decisione di trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra, per cercare il rilancio e tornare il giocatore che abbiamo ammirato in budensliga e in premier league con le maglie di Manchester United e Arsenal. Sotto la guida ...

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter programma le visite di #Mkhitaryan. E scatta per #Asllani: incontro fissato con l’#Empoli per chiudere. Ne… - FBiasin : “#Mkhitaryan dice no alla proposta di rinnovo con la #Roma, andrà all’#Inter”. Ha il grosso difetto di costare 0 e… - FBiasin : L’#Inter, secondo alcuni esperti, dopo aver preso Onana, Gosens, forse Mkhitaryan, dovrebbe portare ad Appiano, tra… - SpazioInter : Inter-Mkhitaryan, c’è la novità sulla firma: i dettagli - - fcin1908it : Inter, dopo Mkhitaryan doppio colpo a centrocampo? Gli incastri. Assist Galliani -