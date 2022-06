Maltempo, piogge e temporali: allerta arancione in due regioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Maltempo in arrivo sull’Italia, è allerta meteo arancione per due regioni e gialla per altre 13. L’approssimarsi di una saccatura atlantica alle nostre regioni settentrionali causerà infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Paese, dando luogo a partire dal tardo pomeriggio di oggi a piogge e temporali, localmente anche intensi, sulle regioni settentrionali, in estensione dalle prime ore di domani alle regioni centrali e meridionali, in particolare sui settori adriatici. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Lombardia e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, su ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –in arrivo sull’Italia, èmeteoper duee gialla per altre 13. L’approssimarsi di una saccatura atlantica alle nostresettentrionali causerà infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Paese, dando luogo a partire dal tardo pomeriggio di oggi a, localmente anche intensi, sullesettentrionali, in estensione dalle prime ore di domani allecentrali e meridionali, in particolare sui settori adriatici. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Lombardia e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, su ...

