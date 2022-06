Incertezza finanziaria pesa su italiani | cresce propensione risparmio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Profondasulle prospettive finanziarie che spinge al rialzo laaldegli. E’ quanto emerge da una ricerca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030’ sui trend da qui al 2030. Dati alla mano il 42% deglisi è detto preoccupato per le sue prospettive economiche, a risentirne maggiormente i giovani tra i 18 e i 34 anni (51%). Questainduce di conseguenza ad una maggiorealal 33%, con un tasso che sale al 40% negli adulti tra i 35 e i 54 anni. Famiglia e figli sono oggi in cima alla classifica dei beni più cari da proteggere per quasi la metà della popolazione italiana (47%); ...