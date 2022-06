Ambiente: Meloni a Letta, 'hai fatto figuraccia in Ue' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "figuraccia di Enrico Letta. Per giorni e giorni abbiamo ascoltato appelli e accuse a Fratelli d'Italia: se non votate in Europa il pacchetto climatico "Fit for 55", siete contro l'Ambiente. Ma un bel tacer non fu mai scritto: oggi infatti nel Parlamento europeo i socialisti, il gruppo di cui fa parte il Partito democratico di Letta, hanno di fatto affossato uno dei provvedimenti principali del pacchetto e il dossier è stato rinviato in Commissione. È la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: l'approccio ideologico della sinistra finisce per danneggiare non solo l'economia ma anche la difesa stessa dell'Ambiente". Lo scrive in una nota Giorgia Meloni, presidente di Fdi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "di Enrico. Per giorni e giorni abbiamo ascoltato appelli e accuse a Fratelli d'Italia: se non votate in Europa il pacchetto climatico "Fit for 55", siete contro l'. Ma un bel tacer non fu mai scritto: oggi infatti nel Parlamento europeo i socialisti, il gruppo di cui fa parte il Partito democratico di, hanno diaffossato uno dei provvedimenti principali del pacchetto e il dossier è stato rinviato in Commissione. È la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: l'approccio ideologico della sinistra finisce per danneggiare non solo l'economia ma anche la difesa stessa dell'". Lo scrive in una nota Giorgia, presidente di Fdi.

