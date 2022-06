Valle Caudina | colpo d’arma da fuoco contro un box in lamiera di un pregiudicato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMoiano – Undaè stata esploso attorno alla mezzanotte all’indirizzo della porta d’ingresso di un box inadiacente all’abitazione di un 52enne già noto alle Forze dell’Ordine. E’ stato lo stesso uomo ad avvertire i Carabinieri dopo aver sentito distintamente il botto ed essersi accorto che qualcuno aveva preso di mira il suo box, spaccandone il tetto. Dopo i primi rilievi dei militari intervenuti sul posto non sarebbero stati ritrovati bossoli. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.