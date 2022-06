Roma | Vieri | «Mourinho un vincente Totti deve tornare»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 giugno 2022) L’ex attaccante italianoha parlato della, elogiandoe acclamando il ritorno in giallorosso diChristian, in una intervista a Il Messaggero, elogia il lavoro alladi Josée spinge Francescoverso il ritorno in giallorosso.– «è un. Tanti hanno sminuito questo successo dicendo che è una coppa meno importante. Ma è stato un grande successo per lui, per la, ma anche per il calcio italiano».– «alla. Come Maldini ha l’esperienza che altri non hanno. Conosce l’ambiente, il calcio giocato, sa tutto di tutto. ...