Nuovamente non funziona Alice Mail il 7 giugno: problemi con l’accesso (Di martedì 7 giugno 2022) Ancora una volta non funziona Alice Mail oggi 7 giugno. Dopo le prime segnalazioni nelle quali mi sono imbattuto questa mattina, infatti, ho effettuato dei test per capire come stiano effettivamente le cose, scoprendo che siamo al cospetto di una situazione simile rispetto a quella che abbiamo esaminato non molto tempo fa sul nostro magazine. In particolare, a differenza di altri di disservizi, questo martedì sono venuti a galla problemi già in fase di accesso. Difficile dire se la questione sia legata in qualche modo al tipo di connessione alla quale ci appoggiamo. A prescindere da questo, il disservizio per molti è oggettivo. Di nuovo non funziona Alice Mail il 7 giugno: un primo focus sui problemi con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Ancora una volta nonoggi 7. Dopo le prime segnalazioni nelle quali mi sono imbattuto questa mattina, infatti, ho effettuato dei test per capire come stiano effettivamente le cose, scoprendo che siamo al cospetto di una situazione simile rispetto a quella che abbiamo esaminato non molto tempo fa sul nostro magazine. In particolare, a differenza di altri di disservizi, questo martedì sono venuti a gallagià in fase di accesso. Difficile dire se la questione sia legata in qualche modo al tipo di connessione alla quale ci appoggiamo. A prescindere da questo, il disservizio per molti è oggettivo. Di nuovo nonil 7: un primo focus suicon ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala e #Lukaku dovevano incrociarsi la strada nell'estate 2019, alla fine non se ne fece nulla per la volontà de… - Giacomo41794966 : @Frances85708051 Ricordo sommessamente che ha avuto un normalissimo infortunio di gioco, che trattasi di giovani mi… - enzopresutto_ : Raggiunto l’accordo sulla direttiva #ue per il #SalarioMinimo.Come @Mov5Stelle sono anni che portiamo avanti questa… - inihorazia : @iannetts70 Bassetti mi da un fastidio enorme. Ha cambiato narrazione da un giorno all’altro e sicuramente non avrà… - davideligu1 : @RewAnd09 Ho visto il video di stamattina.Come ti avevo scritto due gg fa non pensavo che il movimento di ieri avre… -