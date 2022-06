Mogli avvelenatrici | bufale e Medioevo

Leggi su butac

(Di martedì 7 giugno 2022) Ci è stata inviata una segnalazione storica, per la quale sono servite qualche ricerca e un bel po’ di spirito critico. La storiella è questa: Nel, in una città francese, le donne mettevano ogni mattina un leggero veleno nella colazione dei propri mariti,e poi quando tornavano a casa, a tarda sera ,gli veniva dato l’antidoto , quindi questo veleno non era danno per gli esseri umani. Nel caso gli uomini non tornavano a casa perchè erano altrove e quindi l’antidoto veniva ritardato, agli uomini veniva mal di testa , nausea , mancanza di respiro , depressione ,dolore , vomito. Più l’uomo era lontano da casa e più stava male , e poi quando tornava a casa , a sua insaputa , lae gli dava l’antidoto e stava meglio in pochi minuti. Con questo orribile trucco, gli uomini venivano truffati, perchè immaginavano che stare lontano da casa gli ...