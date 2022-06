Infortunio Skriniar, arrivano buone notizie? Ecco i tempi di recupero (Di martedì 7 giugno 2022) arrivano notizie confortanti per tutto l'ambiente Inter in merito alla condizioni di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore, uscito anzitempo (minuto 43) e tra le lacrime... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 7 giugno 2022)confortanti per tutto l'ambiente Inter in merito alla condizioni di Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore, uscito anzitempo (minuto 43) e tra le lacrime...

Advertising

sportface2016 : +++#Inter in ansia per l'infortunio di #Skriniar: uscito alla fine del primo tempo di #Slovacchia-#Kazakistan+++ #NationsLeague - TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: “#Dybala? Vediamo. Sull'infortunio di #Skriniar...' ?? @ivanfcardia - sportface2016 : Il ginocchio in estensione, esce con le sue gambe ma poi in panchina si mette le mani sul volto quasi disperato: l'… - amormagister : RT @TuttoMercatoWeb: #Inter, #Marotta: “#Dybala? Vediamo. Sull'infortunio di #Skriniar...' ?? @ivanfcardia - lautaroiltoroo : RT @TuttoMercatoWeb: #Inter, #Marotta: “#Dybala? Vediamo. Sull'infortunio di #Skriniar...' ?? @ivanfcardia -