Incidente stradale in galleria: una vittima (Di martedì 7 giugno 2022) Tragico Incidente stradale nella galleria di Pozzano, in provincia di Napoli. Una persona è morta oggi 7 giugno nel sinistro stradale che ha coinvolto una moto e un'auto nella galleria di Pozzano a Vico Equense. Di conseguenza... Leggi su europa.today (Di martedì 7 giugno 2022) Tragiconelladi Pozzano, in provincia di Napoli. Una persona è morta oggi 7 giugno nel sinistroche ha coinvolto una moto e un'auto nelladi Pozzano a Vico Equense. Di conseguenza...

Advertising

Veronamobile : 07/06/2022 20:44: VIA SIRACUSA / VIA EUCLIDE - Incidente stradale, prestare attenzione - Golfonetwork : Vibonati: incidente stradale, ragazzo cade da scooter - cronachecampane : Incidente stradale, raccordo Avellino-Salerno bloccato per ore #avellino #incidentestradale #salerno - medicojunghiano : Roccadaspide, spunta cinghiale in strada : paura per un giovane automobilista - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: Celebrati a #Irsina i funerali del giovane morto domenica in un #incidentestradale. #cronaca #Basilicata #ioseguotgr @… -