Dallo smartphone ai pc | caricabatterie universale in tutta Europa

(Di martedì 7 giugno 2022) La tecnologia deidiventerà uniforme per tutti i dispositivi elettronici, inl’Unione europea, dal 2024. Una svolta che dovrebbe centrare due obiettivi: ridurre le spese per i consumatori e l’inquinamento dell’ambiente. Martedì 7 giugno i rappresentanti del Parlamento e del Consiglio europei hanno trovato un accordo definitivo. A partire dall’autunno del 2024, cioè tra oltre due anni, tutti i dispositivi elettronici come, tablet, fotocamere digitali, e-reader e cuffie dovranno avere una porta USB-C. La stessa che già ora è in uso sulla maggior parte dei cellulari Android usciti di recente. L’accordo a livello Ue include anche i computer portatili. Ma in questo caso i produttori avranno più tempo per uniformarsi ai nuovi standard. Foto Twitter @winsontangIl dilemma Apple La nuova direttiva prevede inoltre ...