Covid, primi casi in ospedale di Omicron 5 a Palermo (Di martedì 7 giugno 2022) Palermo – primi casi di Omicron 5 in Sicilia. Il ceppo del Covid 19 è stato registrato a Palermo. Dopo la lunga serie di sottovarianti Omicron emerse nell'Isola, dalla BA2 alla BA4 fino alla XQ, sul territorio siciliano si registrano i primi casi di Omicron 5, tutti nel capoluogo, individuati dal Centro regionale qualità laboratori sui campioni molecolari prelevati a cinque palermitani. Si tratta di cinque persone over 50 che si trovano ricoverati in ospedale ed in particolare quattro all'ospedale Cervello e uno al Policlinico. Fortunatamente nessuno è grave. Nel capoluogo siciliano è cominciata la corsa ai sequenziamenti in provincia, anche attraverso i test rapidi.

