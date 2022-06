Ancora un giovane aggredito a Napoli: in ospedale 21enne (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora l’aggressione di un giovane a Napoli. Questa mattina, un 21enne incensurato di Napoli è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Capodimonte, che allo stato ritengono l’ipotesi dell’aggressione la più probabile. Non si conoscono altri particolari sul ferimento L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutol’aggressione di un. Questa mattina, unincensurato diè stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Cardarelli, dove è stato ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Capodimonte, che allo stato ritengono l’ipotesi dell’aggressione la più probabile. Non si conoscono altri particolari sul ferimento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

