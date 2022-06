Ranking ATP, l'influenza di Parigi: Nadal torna quarto e Ruud trova il best ranking (Di lunedì 6 giugno 2022) C'è tanto, tanto Roland Garros nel ranking ATP di questa settimana e non solo per quanto riguarda il presente dello Slam Parigino, ma anche a causa del suo recente passato. Ma procediamo con ordine, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) C'è tanto, tanto Roland Garros nelATP di questa settimana e non solo per quanto riguarda il presente dello Slamno, ma anche a causa del suo recente passato. Ma procediamo con ordine, ...

Advertising

oktennis : Iga Swiatek sempre più numero 1, dopo la vittoria del #RolandGarros ha doppio dei punti sulla numero 2 Kontaveit.… - federtennis : ?? Stabili Berrettini e Sinner. +9 posizioni per Musetti (57) e best ranking per Passaro (273). ??… - TramoMario : RT @TennisWorldit: Ranking Atp/Wta 06/06/2022 Djokovic ha le ore contate, volano Musetti e Trevisan - sportface2016 : Ranking #Atp aggiornato dopo il #RolandGarros: #Nadal 4°, #Ruud 6°. #Berrettini 10° - 91Vass : Da lunedì 13 giugno nella top 2 del ranking #ATP non ci sarà nessuno dei Big 3 (#Djokovic, #Federer, #Nadal). Non a… -