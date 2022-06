Dmitrij Utkin | il leader fantasma del Gruppo Wagner

Advertising

Minatore73 : @Olga47969404 Questo è Dmitrij Utkin, comandante della Wagner, un gruppo di mercenari schierato dalla Russia in Ucr… - omniafluit : @Vate_1974 @Sophie29259410 @_the_lobster_ dimenticavo la 'Divisione Wagner' è la cosa più nazista sulla terra oggi… - MicheleTommaso4 : RT @Ubiklandia: Quest figuro è Dmitrij Utkin il fondatore della 'Wagner', gruppo di mercenari , l'esercito privato di Putin. È uno degli uo… - JohnHard3 : RT @Ubiklandia: Quest figuro è Dmitrij Utkin il fondatore della 'Wagner', gruppo di mercenari , l'esercito privato di Putin. È uno degli uo… - Betty36174919 : RT @Ubiklandia: Quest figuro è Dmitrij Utkin il fondatore della 'Wagner', gruppo di mercenari , l'esercito privato di Putin. È uno degli uo… -

Il Manifesto

Leader del Gruppo è considerato, ex tenente colonnello di forze speciali russe. Non a caso Wagner appare per la prima volta nelle repubbliche popolari di Donesk e Lugansk a fianco dei ...Colui che ha dato alla struttura il suo nome sorprendente: il tenente colonnello, nome di battaglia: Wagner. Questo ex membro del GRU , il servizio di intelligence militare russo, ha ... Il gruppo Wagner, cuore di tenebra del Cremlino