Chi è e quanto guadagna Saverio Riccelli, fenomeno calabrese di TikTok? (Di lunedì 6 giugno 2022) Periodicamente su TikTok sale alla ribalta qualche nuovo personaggio che riesce a catalizzare le attenzioni di tantissimi follower. In questo ultimo periodo uno dei volti più famosi dell’ormai dilagante social è senz’altro il pastore calabrese Saverio Riccelli, che si è servito dell’aiuto delle due capre Manuele e Teresa – che lui tratta come veri amici – per spopolare sulla piattaforma. Saverio, come detto, è calabrese, vive in provincia di Catanzaro e svolge la professione di pastore in un’azienda dove si occupa delle sue amate capre. I video con Manué, una delle due capre a cui è legatissimo, l’hanno fatto diventare una vera e propria star di TikTok a soli 28 anni. Nel giro di poco i filmati di Saverio Riccelli sono diventati ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Periodicamente susale alla ribalta qualche nuovo personaggio che riesce a catalizzare le attenzioni di tantissimi follower. In questo ultimo periodo uno dei volti più famosi dell’ormai dilagante social è senz’altro il pastore, che si è servito dell’aiuto delle due capre Manuele e Teresa – che lui tratta come veri amici – per spopolare sulla piattaforma., come detto, è, vive in provincia di Catanzaro e svolge la professione di pastore in un’azienda dove si occupa delle sue amate capre. I video con Manué, una delle due capre a cui è legatissimo, l’hanno fatto diventare una vera e propria star dia soli 28 anni. Nel giro di poco i filmati disono diventati ...

