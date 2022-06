Sparatoria in strada a Filadelfia: il bilancio è di tre morti e undici feriti (Di domenica 5 giugno 2022) Sale a tre il bilancio delle vittime della Sparatoria avvenuta la scorsa notte in una delle vie più centrali di Filadelfia, negli Stati Uniti. I feriti, invece, sarebbero almeno undici. “C’erano centinaia di persone che si stavano semplicemente godendo South Street, come fanno ogni fine settimana, quando è scoppiata questa Sparatoria”, hanno spiegato le forze dell’ordine, come riportato sul The Philadelphia Inquirer. “Ben quattordici persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco e portate negli ospedali della zona. Tre di queste persone, due uomini e una donna, sono state dichiarate decedute dopo l’arrivo negli ospedali, con ferite multiple da arma da fuoco”, ha riferito l’ispettore D. F. Pace. Secondo diversi media statunitensi, inoltre, gli agenti della polizia hanno sentito ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Sale a tre ildelle vittime dellaavvenuta la scorsa notte in una delle vie più centrali di, negli Stati Uniti. I, invece, sarebbero almeno. “C’erano centinaia di persone che si stavano semplicemente godendo South Street, come fanno ogni fine settimana, quando è scoppiata questa”, hanno spiegato le forze dell’ordine, come riportato sul The Philadelphia Inquirer. “Ben quattordici persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco e portate negli ospedali della zona. Tre di queste persone, due uomini e una donna, sono state dichiarate decedute dopo l’arrivo negli ospedali, con ferite multiple da arma da fuoco”, ha riferito l’ispettore D. F. Pace. Secondo diversi media statunitensi, inoltre, gli agenti della polizia hanno sentito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sparatoria in strada a Filadelfia, 3 morti e 11 feriti #ANSA - RaiNews : Secondo i media, sarebbero stati diversi aggressori ad aprire il fuoco contro la gente in strada #Filadelfia - LaStampa : Usa: sparatoria in strada a Filadelfia, 3 morti e 11 feriti - palabritadepape : RT @Agenzia_Ansa: Sparatoria in strada a Filadelfia, 3 morti e 11 feriti #ANSA - LorenzoAriozzi : Sparatoria in strada a Filadelfia. Sono le eliminatorie per la strage nella scuola. #Filadelfia #USA -