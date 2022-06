Giletti a Mosca, malore in diretta a Non è l’arena (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto”. Momenti di tensione a Non è l’arena, nella puntata che Massimo Giletti conduce da Mosca. Da Roma, Myrta Merlino all’improvviso si allarma per le condizioni del collega. “Oddio, aiutate Massimo”, dice. Poco dopo, notizie tranquillizzanti: “Vedo che Massimo è in piedi, ora ci ricolleghiamo con lui, appena sarà in condizioni di parlare”, dice Myrta Merlino nella serata caratterizzata dall’intervista di Giletti a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Le dichiarazioni della portavoce sono state stigmatizzate da Alessandro Sallusti, che ha abbandonato la trasmissione: “Non partecipo a questa sceneggiata”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Massimoha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto”. Momenti di tensione a Non è, nella puntata che Massimoconduce da. Da Roma, Myrta Merlino all’improvviso si allarma per le condizioni del collega. “Oddio, aiutate Massimo”, dice. Poco dopo, notizie tranquillizzanti: “Vedo che Massimo è in piedi, ora ci ricolleghiamo con lui, appena sarà in condizioni di parlare”, dice Myrta Merlino nella serata caratterizzata dall’intervista dia Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Le dichiarazioni della portavoce sono state stigmatizzate da Alessandro Sallusti, che ha abbandonato la trasmissione: “Non partecipo a questa sceneggiata”. L'articolo proviene da Italia Sera.

GiovaQuez : Mosca, un città che è 'molto occidentale'. 'Si percepisce il rispetto che hanno per l'Occidente'. In effetti 'rispe… - GiovaQuez : Intanto #Giletti a Mosca non riesce a collegarsi con Zakharova a Mosca, con la regia che continua a chiedergli di a… - GiovaQuez : #Giletti 'Mi giungono anche delle critiche per la decisione di esser venuti qua a Mosca a raccontare anche l'altra… - sandro78486001 : RT @siriomerenda: Giletti in diretta da Mosca intervista Cacciari in collegamento dalla Calabria #Giletti #NonelArena - matteosalvinimi : Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. -