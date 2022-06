365 giorni con Maria: 5 giugno | Coppia di sposi salvata dall’intervento della Vergine (Di domenica 5 giugno 2022) La Madonna della Celletta interviene e porto il suo aiuto provvidenziale a una Coppia di sposi in grave pericolo. Questo nome deriva dalla “cella” del Santuario che conserva l’affresco dell’immagine della Vergine. La cappella a lei dedicata è luogo di grazie e apparizioni. Maria è stata anche fautrice di un altro miracolo. I coniugi salvati L'articolo 365 giorni con Maria: 5 giugno Coppia di sposi salvata dall’intervento della Vergine proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 5 giugno 2022) La MadonnaCelletta interviene e porto il suo aiuto provvidenziale a unadiin grave pericolo. Questo nome deriva dalla “cella” del Santuario che conserva l’affresco dell’immagine. La cappella a lei dedicata è luogo di grazie e apparizioni.è stata anche fautrice di un altro miracolo. I coniugi salvati L'articolo 365con: 5diproviene da La Luce di

Advertising

angelica_engy : RT @eleonorascialo: 365 giorni. - illicitgilmore : malibu sempre sempre stata in classifica da quando è uscita e non ha nessunissima intenzione di uscire sempre detto… - elenamantinii : RT @Ty_il_nano: Forse la storia d'amore perfetta è quella tra una donna che ha già partorito e può lavorare in azienda H24 e Renatino che f… - isaago : RT @Loppe_V: Due grandi squadre tornano a darsi battaglia a 365 giorni dall'ultima finale Scudetto. La macchina del tempo però ci porta nel… - RanKou_gio : I razzisti che si indignano per una frase razzista che loro direbbero 365 giorni l'anno ?#PeschieraDelGarda -