Scontro sul salario minimo, il no di Brunetta: «Non è nella nostra tradizione» (Di sabato 4 giugno 2022) Si accende in Italia il dibattito sul salario minimo, in attesa della direttiva in discussione nei palazzi europei e dopo giorni in cui si discute delle retribuzioni nel paese. E, dopo l’apertura del commissario Ue Gentiloni, arriva un chiaro e secco «no» dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. «Il salario minimo per legge non va bene perché è contro la nostra storia culturale di relazione industriali e non può essere moderato ma deve corrispondere alla produttività», ha dichiarato al Festival dell’Economia di Trento organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore. Brunetta ha lasciato così intendere che il centrodestra è intenzionato a bloccare ulteriormente la riforma in commissione Lavoro al Senato, dove la proposta è approdata nel ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Si accende in Italia il dibattito sul, in attesa della direttiva in discussione nei palazzi europei e dopo giorni in cui si discute delle retribuzioni nel paese. E, dopo l’apertura del commissario Ue Gentiloni, arriva un chiaro e secco «no» dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato. «Ilper legge non va bene perché è contro lastoria culturale di relazione industriali e non può essere moderato ma deve corrispondere alla produttività», ha dichiarato al Festival dell’Economia di Trento organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore.ha lasciato così intendere che il centrodestra è intenzionato a bloccare ulteriormente la riforma in commissione Lavoro al Senato, dove la proposta è approdata nel ...

