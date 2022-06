Messa di Pentecoste con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming (Di sabato 4 giugno 2022) Città del Vaticano – A conclusione del Tempo Pasquale, come da tradizione, Papa Francesco celebra, nella basilica di San Pietro, la Santa Messa nella solennità di Pentecoste. La celebrazione, fanno sapere dalla Santa Sede, avrà inizio alle ore 10 e si svolgerà all’altare della Confessione. Il rito sarà trasmess0 in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 9.55. Garantita anche la diretta televisiva: su Tv2000 a partire dalle ore 10. A seguire, alle ore 12, il Pontefice si affaccerà su piazza San Pietro per il Regina Coeli. Anche per la tradizionale preghiera della domenica garantita diretta tv e streaming: sulla pagina Facebook di Vatican ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Città del Vaticano – A conclusione del Tempo Pasquale, come da tradizione,celebra, nella basilica di San Pietro, la Santanella solennità di. La celebrazione, fanno sapere dalla Santa Sede, avrà inizio alle ore 10 e si svolgerà all’altare della Confessione. Il rito sarà trasmess0 insulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 9.55. Garantita anche latelevisiva: su Tv2000 a partire dalle ore 10. A seguire, alle ore 12, il Pontefice si affaccerà su piazza San Pietro per il Regina Coeli. Anche per la tradizionale preghiera della domenica garantitatv e: sulla pagina Facebook di Vatican ...

