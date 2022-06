Mercato Juve, Pogba non è interessato al Real Madrid: via libera per i bianconeri (Di sabato 4 giugno 2022) Nessun interesse di Pogba per il Real Madrid: via libera per la Juve. I dettagli Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Real Madrid, oltre a quello di PSG e Juve, per Paul Pogba. Come riportato da Marca, però, Pogba non è interessato al Real Madrid e la dirigenza dei Blancos ha negato ai microfoni del quotidiano spagnolo qualsiasi offerta per il centrocampista francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Nessun interesse diper il: viaper la. I dettagli Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del, oltre a quello di PSG e, per Paul. Come riportato da Marca, però,non èale la dirigenza dei Blancos ha negato ai microfoni del quotidiano spagnolo qualsiasi offerta per il centrocampista francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Zaniolo sul mercato: la Juve c'è. McKennie potrebbe entrare nell'affare ma la Roma deve abbassare le pretese'… - pisto_gol : Colpi mercato secondo @Gazzetta_it da sx “La Juve vede Pogba”(quello in foto è il fratello Florentin del Sochaux… - Gazzetta_it : Difesa e attacco, esterni e centrocampo: #Juve, i pezzi che mancano a un mese dal raduno #calciomercato - junews24com : Pirlo Karagumruk: spunta la pista turca per l'ex Juve! Contatti in corso - - FabRavezzani : @Juees29 Per il mercato che si configura oggi (oggi, poi vediamo che succederà) la Juve con Pogba e Vlahovic dall’i… -