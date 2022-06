Lutto per Leonardo Pieraccioni, il dolore dell’attore e regista dopo la brutta notizia (Di sabato 4 giugno 2022) L’hanno trovato sdraiato sul letto senza vita con le gambe e il busto coperti da un lenzuolo. È la scena a cui hanno assistito gli agenti del distretto Parioli di Roma quando hanno rinvenuto il corpo di Roberto Brunetti, l’attore conosciuto come “Er Patata”, morto a 55 anni. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo: sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. A dare l’allarme venerdì 3 giugno alle 22.30 è stata la sua compagna, che aveva provato a chiamarlo al telefono, ma Roberto Brunetti non rispondeva più. Allora la donna è andata a suonare a casa nell’appartamento di via Arduino a Roma, anche lì non rispondeva nessuno. Così la ex compagna ha allertato i soccorsi, e i vigili del fuoco hanno aperto la porta. Durante la perquisizione in casa gli investigatori hanno trovato una piccola quantità di cocaina e di hashish. Roberto Brunetti era un attore: aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 giugno 2022) L’hanno trovato sdraiato sul letto senza vita con le gambe e il busto coperti da un lenzuolo. È la scena a cui hanno assistito gli agenti del distretto Parioli di Roma quando hanno rinvenuto il corpo di Roberto Brunetti, l’attore conosciuto come “Er Patata”, morto a 55 anni. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo: sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. A dare l’allarme venerdì 3 giugno alle 22.30 è stata la sua compagna, che aveva provato a chiamarlo al telefono, ma Roberto Brunetti non rispondeva più. Allora la donna è andata a suonare a casa nell’appartamento di via Arduino a Roma, anche lì non rispondeva nessuno. Così la ex compagna ha allertato i soccorsi, e i vigili del fuoco hanno aperto la porta. Durante la perquisizione in casa gli investigatori hanno trovato una piccola quantità di cocaina e di hashish. Roberto Brunetti era un attore: aveva ...

