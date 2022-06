L’Intelligenza Artificiale e il futuro di Rüdiger: segnerà o eviterà un gol del Madrid ogni 346 minuti (Di sabato 4 giugno 2022) C’è una specie di cervellone di Intelligenza Artificiale che studia i difensori. E – stando a quanto scrive Diario As – ha decisamente promosso Toni Rüdiger, nuovo acquisto del Real Madrid, confermando, in sostanza, la «vox populi» che lo vorrebbe come uno dei difensori centrali più forti in circolazione. A essere preso in esame è l’ultimo report di Olocip sull’IA. Sul sito, si presenta così: Come renderà un giocatore la prossima stagione nella mia squadra? Cosa si può fare per prevenire un infortunio? Chi vincerà il prossimo set? Ebbene, secondo questi dati, riporta As, Rüdiger, che è stato il terzo difensore centrale della Premier con la maggior percentuale di passaggi riusciti, dietro a Thiago Silva e Laporte e che è stato inserito nell’undici ideale dell’ultima Champions, migliorerà ulteriormente le sue prestazioni ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) C’è una specie di cervellone di Intelligenzache studia i difensori. E – stando a quanto scrive Diario As – ha decisamente promosso Toni, nuovo acquisto del Real, confermando, in sostanza, la «vox populi» che lo vorrebbe come uno dei difensori centrali più forti in circolazione. A essere preso in esame è l’ultimo report di Olocip sull’IA. Sul sito, si presenta così: Come renderà un giocatore la prossima stagione nella mia squadra? Cosa si può fare per prevenire un infortunio? Chi vincerà il prossimo set? Ebbene, secondo questi dati, riporta As,, che è stato il terzo difensore centrale della Premier con la maggior percentuale di passaggi riusciti, dietro a Thiago Silva e Laporte e che è stato inserito nell’undici ideale dell’ultima Champions, migliorerà ulteriormente le sue prestazioni ...

