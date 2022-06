Leo Ostigard-Napoli è fatta. In arrivo il quarto difensore per Spalletti: I costi dell’Operazione (Di sabato 4 giugno 2022) Il Napoli vicinissimo a Leo Ostigard. Giuntoli pronto a regalare a Luciano Spalletti un nuovo difensore Leo Ostigard vuole il Napoli malgrado lo stesso giocatore abbia da tempo un accordo sulla parola con il Genoa per proseguire quell’avventura cominciata lo scorso gennaio. Il 22enne di Åndalsnes a fine mese sarà svincolato dal Brighton, club che ne detiene il cartellino. Il Napoli pur di anticipare la corsa del Grifone sarebbe disposto a pagare un indennizzo agli inglesi che dal 1 luglio lo perderebbero a zero. L’affare tra il Napoli e Ostigard è pronto ad andare in porto già nei prossimi giorni. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle casse del Brighton, proprietario del cartellino del giocatore, andrà una cifra vicina ai ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 giugno 2022) Ilvicinissimo a Leo. Giuntoli pronto a regalare a Lucianoun nuovoLeovuole ilmalgrado lo stesso giocatore abbia da tempo un accordo sulla parola con il Genoa per proseguire quell’avventura cominciata lo scorso gennaio. Il 22enne di Åndalsnes a fine mese sarà svincolato dal Brighton, club che ne detiene il cartellino. Ilpur di anticipare la corsa del Grifone sarebbe disposto a pagare un indennizzo agli inglesi che dal 1 luglio lo perderebbero a zero. L’affare tra ilè pronto ad andare in porto già nei prossimi giorni. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle casse del Brighton, proprietario del cartellino del giocatore, andrà una cifra vicina ai ...

