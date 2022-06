Uefa, indagine per stabilire le responsabilità sui disordini della finale (Di venerdì 3 giugno 2022) Le Uefa si scusa con i tifosi rimasti fuori dallo stadio per la finale di Champions League. Annunciata un’indagine per capirne i motivi Dopo le proteste per i fatti che hanno posticipato il calcio d’inizio della finale di Champions League, la Uefa corre ai ripari. Nel pomeriggio ha pubblicato un comunicato in cui si scusa con i tifosi e dichiara di voler procedere per trovare le responsabilità. Uefa wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the Uefa Champions League final last week.An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.Full details: ??— Uefa (@Uefa) June 3, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Lesi scusa con i tifosi rimasti fuori dallo stadio per ladi Champions League. Annunciata un’per capirne i motivi Dopo le proteste per i fatti che hanno posticipato il calcio d’iniziodi Champions League, lacorre ai ripari. Nel pomeriggio ha pubblicato un comunicato in cui si scusa con i tifosi e dichiara di voler procedere per trovare lewishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to theChampions League final last week.An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.Full details: ??—(@) June 3, ...

