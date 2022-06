Ucraina: Conte, 'su invio armi risoluzione prova fatti, vediamo se qualcuno cambia idea...' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Nei distinguo in maggioranza su un nuovo invio di armi all'Ucraina "bisogna capire alcuni esponenti, se si parla il lunedì, il giovedì o la domenica, se qualcuno poi cambia idea. vediamo alla prova dei fatti, c'è la possibilità di confrontarsi in Parlamento su una risoluzione, io spero che ci saranno comportamenti conseguenti e coerenti". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando a Todi per un appuntamento elettorale, risponde alle domande dei cronisti, con una stilettata che sembra diretta alla Lega di Matteo Salvini. "Io l'ho detto sin dall'inizio, abbiamo assicurato il primo sostegno all'Ucraina e condannato la Russia e l'aggressione di Putin. Ma ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Nei distinguo in maggioranza su un nuovodiall'"bisogna capire alcuni esponenti, se si parla il lunedì, il giovedì o la domenica, sepoialladei, c'è la possibilità di confrontarsi in Parlamento su una, io spero che ci saranno comportamenti conseguenti e coerenti". Così il leader del M5S Giuseppe, arrivando a Todi per un appuntamento elettorale, risponde alle domande dei cronisti, con una stilettata che sembra diretta alla Lega di Matteo Salvini. "Io l'ho detto sin dall'inizio, abbiamo assicurato il primo sostegno all'e condannato la Russia e l'aggressione di Putin. Ma ...

