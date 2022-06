Tunisia, anche i sindacati contro il presidente Saied: ‘Non parteciperemo al dialogo nazionale per uscire dalla crisi’. E indicono uno sciopero (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Sindacato generale dei lavoratori tunisini (Ugtt) ha indetto uno sciopero nazionale il 16 giugno per chiedere un aumento dei salari e opporsi ai tagli alla spesa e alla privatizzazione proposti dal presidente Kais Saied, che nell’ultimo anno ha concentrato su di sé maggiori poteri sciogliendo il Parlamento e il Consiglio superiore della magistratura governando per decreto. “Tutto il personale” di 159 istituzioni statali e società pubbliche interromperà il lavoro per chiedere “negoziati immediati per ripristinare il potere d’acquisto dei tunisini” e garantire che le aziende statali rimangano pubbliche, ha affermato martedì scorso il comitato centrale dell’Ugtt in una dichiarazione. La convocazione dello sciopero generale arriva una settimana dopo la bocciatura da parte dello stesso sindacato del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Sindacato generale dei lavoratori tunisini (Ugtt) ha indetto unoil 16 giugno per chiedere un aumento dei salari e opporsi ai tagli alla spesa e alla privatizzazione proposti dalKais, che nell’ultimo anno ha concentrato su di sé maggiori poteri sciogliendo il Parlamento e il Consiglio superiore della magistratura governando per decreto. “Tutto il personale” di 159 istituzioni statali e società pubbliche interromperà il lavoro per chiedere “negoziati immediati per ripristinare il potere d’acquisto dei tunisini” e garantire che le aziende statali rimangano pubbliche, ha affermato martedì scorso il comitato centrale dell’Ugtt in una dichiarazione. La convocazione dellogenerale arriva una settimana dopo la bocciatura da parte dello stesso sindacato del ...

