Napoli | Di Lorenzo cuore azzurro | «Voglio restare qui e diventare capitano»

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il terzino delDiha parlato del suo futuro e della sua voglia diinGiovanni Di, terzino destro dele della Nazionale, in una intervista a Il Mattino, attraverso il suo procuratore Giuffredi, ha espresso la sua voglia dipartenopeo.– «, giocare fino a fine carriera qui e». NAZIONALE – «Ci sono,far parte del prossimo gruppo che tenterà di difendere il titolo europeo conquistato a Londra e che poi proverà l’assalto al Mondiale del 2026. Non siamo passati dall’essere dei fenomeni a essere dei giocatori scarsi. Abbiamo giovani ...

Oggi Il Mattino scrive dell'attaccamento al Napoli di Giovanni Di Lorenzo, il cui unico obiettivo è restare fino a fine carriera in azzurro."Ci sono, voglio far parte del prossimo gruppo che tenterà di difendere il titolo europeo conquistato a Londra e che poi proverà l'assalto al Mondiale del 2026. Ci ho messo così tanto tempo per ...