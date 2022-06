Johnny Depp, colpo di scena: ritorno in “Pirati dei Caraibi”? Un insider ne è certo (Di venerdì 3 giugno 2022) Johnny Depp potrebbe tornare a rivestire i panni del capitano Jack Sparrow, stando ad alcune indiscrezioni. Le porte del celebre franchisee, che ha racimolato complessivamente oltre quattro miliardi di dollari, sarebbero di nuovo aperte per il divo hollywoodiano. Per settimane, il processo tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard ha interessato milioni di persone, fino al verdetto finale. A vincere la causa è stato il divo hollywoodiano che, per decisione della giuria, dovrà ricevere dall’interprete di Aquaman una cifra oltre 10 milioni di dollari, per diffamazione. All’entusiasmo nell’aula del tribunale si è aggiunto anche quello manifestato dai fan dell’intramontabile Jack Sparrow online. In virtù della sua vittoria, pare che per l’attore non sia detta ancora l’ultima parola. Hollywood potrebbe infatti fare ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 giugno 2022)potrebbe tornare a rivestire i panni del capitano Jack Sparrow, stando ad alcune indiscrezioni. Le porte del celebre franchisee, che ha racimolato complessivamente oltre quattro miliardi di dollari, sarebbero di nuovo aperte per il divo hollywoodiano. Per settimane, il processo trae l’ex moglie Amber Heard ha interessato milioni di persone, fino al verdetto finale. A vincere la causa è stato il divo hollywoodiano che, per decisione della giuria, dovrà ricevere dall’interprete di Aquaman una cifra oltre 10 milioni di dollari, per diffamazione. All’entusiasmo nell’aula del tribunale si è aggiunto anche quello manifestato dai fan dell’intramontabile Jack Sparrow online. In virtù della sua vittoria, pare che per l’attore non sia detta ancora l’ultima parola. Hollywood potrebbe infatti fare ...

