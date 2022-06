I radicali in digiuno con Calderoli | protesta choc sui referendum sulla giustizia

(Di venerdì 3 giugno 2022) Anche l'Associazione Amici di Marco Pannella si è unita aldel Vicepresidente del Senato Robertoinsieme a Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale affinché i media informino maggiormente gli italiani sul. Faranno un giorno dii fondatori della Associazione: Avvocato Giampaolo Berni Ferretti, Presidente di Milano Vapore, Bruno Cappuccio della Associazione Amici del Bosco, Francesco Monelli, Gianni Rubagotti. Parallelamente è iniziata la ricerca di altre adesioni e ha subito risposto all'appello Monica Rizzi, ex assessore regionale in Lombardia e Responsabile Organizzativo Federale di Grande Nord; Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia; Matteo Intermite, Coordinatore di Più Europa Gallarate e Alessio ...

tempoweb : I #radicali in digiuno con Roberto #Calderoli: monta la protesta sui #referendum sulla #giustizia #lega #3giugno… -

...possono essere trasformate in un infuso utile a combattere il caldo e l'ossidazione dei... Per poterne godere dei pieni benefici, consigliamo di consumarla a, lontano dai pasti. Oltre ...Tra gli "indizi" il "pannelliano" Calderoli ne identifica ben 3: " La riforma della giustizia " ha proseguito il vice presidente vicario del Senato in conferenza stampa con i" che da due ...Anche l'Associazione Amici di Marco Pannella si è unita al digiuno del Vicepresidente del Senato Roberto Calderoli insieme a Irene Testa, ...«Abbiamo deciso di rompere il muro di silenzio sui referendum con una sciopero della fame che scatterà a mezzanotte. In una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, i due esponenti tra i pr ...