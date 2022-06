Ciambriello sul referndum | “Diritto che soffre di una procedura farraginosa e di poca informazione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Garante campano dei detenuti Samuelesi appella alle istituzioni, agli operatori degli istituti di pena e ai familiari dei detenuti in vista del voto del 12 giugno prossimo per le amministrative e per cinque referendum abrogativi; appuntamento che solleva il problema deldi votare in carcere. “Si tratta di un tema al quale è stata negata, finora, l’attenzione che merita, siamo di fronte a unsubordinato a unache va snellita. Essa prevede, infatti, che i detenuti facciano materialmente richiesta per votare; ma questo presuppone un iter preliminare caratterizzato da tempi lunghi, dal momento che, nel caso di molti ristretti, il luogo di residenza non coincide con quello di detenzione. A maggior ragione, i medesimi devono ...