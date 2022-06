Vuoi partire e stare al sicuro? Pensa ad un tracker per non (far) perdere la tua valigia (Di giovedì 2 giugno 2022) Se avete paura di perdere la valigia in aeroporto, o in generale di smarrirla o che ve la rubino, può venire in vostro aiuto un tracker. Si tratta di un dispositivo che esiste da anni ma che è stato di fatto sdoganato dalla Apple con i suoi AirTag, e che permette di apporre lo stesso su un oggetto, per fare in modo poi di ritrovarlo velocemente tramite app apposita. tracker valigia, 1/6/2022 – Computermagazine.itIn commercio ve ne sono di vari tipi: cerchiamo di capire insieme, con l’aiuto di Wired, quali sono i modelli più interessanti. Cominciamo proprio dagli AirTag, il tracker più popolare al mondo. Si tratta di oggetti molto leggeri e sottili, che possono essere infilati in valigia garantendo un tracciamento costante. Attraverso l’app “Dov’è” il gioco è fatto: il ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Se avete paura dilain aeroporto, o in generale di smarrirla o che ve la rubino, può venire in vostro aiuto un. Si tratta di un dispositivo che esiste da anni ma che è stato di fatto sdoganato dalla Apple con i suoi AirTag, e che permette di apporre lo stesso su un oggetto, per fare in modo poi di ritrovarlo velocemente tramite app apposita., 1/6/2022 – Computermagazine.itIn commercio ve ne sono di vari tipi: cerchiamo di capire insieme, con l’aiuto di Wired, quali sono i modelli più interessanti. Cominciamo proprio dagli AirTag, ilpiù popolare al mondo. Si tratta di oggetti molto leggeri e sottili, che possono essere infilati ingarantendo un tracciamento costante. Attraverso l’app “Dov’è” il gioco è fatto: il ...

Advertising

Daniele55036579 : @sbrucio @CriticaScient @GiovanniToti Vuoi l'elenco della MITEZZA occidentale. Da quando vogliamo partire '400, '50… - ArturoRoswell : @RestoFerma ti saluta la babbara balanzoni, chiede se vuoi partire con lei verso birobidžan. cercano sanitari lì. - Lorenzo11122 : @nonvedogioie Se vuoi ho le valigie per partire. In Germania per aprire una attività se sei fortunato ci metti anche solo 15/20 gg - age_of_VIRGO : @Huffle_the_puff @James_Pz27 @PattyPeixinha @PTovvv @Ale1000C @Psyclo_Bo @PBerizzi @repubblica @ChiediLeProve… - ilCriptonauta : Se vuoi iniziare con @ElrondNetwork devi ovviamente partire dal loro sito ufficiale leggendolo. Primi step: scaric… -